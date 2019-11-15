Киев, 15 ноября 2019, 16:33 — REGNUM Состояние здоровья президента Украины Владимира Зеленского ухудшилось настолько, что ему была рекомендована госпитализация, сообщает 15 ноября интернет-портал Ze! INSIDER со ссылкой на неназванный источник.
По утверждению портала, Зеленский из-за состояния здоровья большинство вопросов решает посредством телефонной связи и принимает лично только очень узкий круг людей.
Как сообщает анонимный источник, от госпитализации Зеленский отказался из опасения «испортить свой имидж».
Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации нет.
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