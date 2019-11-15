Нариманов, Астраханская область, , 16:29 — REGNUM В Астраханской области бывшего главу Наримановского района признали виновным в превышении должностных полномочий в сфере ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Глава района в 2016 году подписал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в посёлке Буруны. Так как лично он объект не проверил, то не узнал, что в доме не хватает одной квартиры. Подрядчику полностью оплатили работу, а бюджеты сразу трёх уровней потеряли 1,1 млн рублей — столько власти переплатили за работы, которые не были выполнены.

Суд приговорил чиновника к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.