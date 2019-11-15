Нижний Новгород, , 16:28 — REGNUM В Нижнем Новгороде планируется открыть высшую партийную школу «Единой России». Соответствующее решение было принято в ходе конференции регионального отделения партии, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Губернатор Глеб Никитин поручил разработать предложения по созданию школы партии. Он попросил привлечь к этой работе руководство высших учебных заведений, чтобы разработать обучающий курс и сформировать пул преподавателей, в который должны войти известные политики. В дальнейшем этот обучающий модуль может быть растиражирован на территории всего Приволжского федерального округа.

По мнению главы области, сейчас чрезвычайно актуален вопрос повышения компетенции и обучения партийцев, которые должны на новом уровне обеспечивать диалог с жителями. Для этого необходимо разработать максимально эффективный обучающий курс.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Назначения секретарей отделений партии в регионах согласовал президиум генерального совета партии. Никитин сменил на посту главы нижегородского отделения депутата Госдумы Дениса Москвина.