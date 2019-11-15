Киев, , 16:27 — REGNUM Украинская власть нашла такие формулировки в закон, которые ни у кого не вызовут сомнения относительно того, что ГТС на 100% остается в собственности Украины.

Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, комментируя исправления, которые депутаты сегодня, 15 ноября, вносили в закон о разделении «Нафтогаза Украины», передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук заявил, что это «очень правильный закон», а уточнения к нему совместно нарабатывали юридическое управление, руководство Рады, профильный парламентский комитет и министерства (не уточнил, какие именно).

Также он призвал депутатов Рады «не вестись» на манипуляции, связанные с ГТС Украины и «быть сильными».

«У меня вообще есть подозрение, что здесь работает ФСБ», — внезапно заявил Гончарук.

«Россияне очень не хотят, чтобы у нас получилось подготовить нашу газотранспортную систему и нашего оператора к продлению контракта», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бразилии напомнил, что Украина взяла на себя обязательство имплементировать энергетическое законодательство европейских стран.

«Это связано с разделом генерирующих компаний и транзитирующих. Смогут они это сделать в оставшийся период времени — хорошо. Они взяли на себя обязательство перед Европой, не перед нами, пусть делают, мы готовы и к этому», — заявил президент России.

Вместе с тем, по его словам, подписание нового транзитного контракта зависит далеко не только от этого вопроса.