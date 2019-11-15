Киев, , 16:16 — REGNUM Олигарх Игорь Коломойский не уполномочен что-либо говорить от имени государства Украина.

С таким заявлением сегодня, 15 ноября, выступила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.

«Он (Коломойский) не является представителем власти и команды Зеленского, не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел», — отметила она.

Мендель не стала уточнять, к чему относится эта реплика, но по всей видимости речь идет о скандальном интервью Коломойского газете The New York Times, о котором стало известно 13 ноября. В этом материале Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы, кроме того, он заявил, что Украина должна улучшить отношения с Россией, но ее заставляет воевать Америка и даже не дает денег за это.

Некоторые украинские политики заявляли, что уважают Коломойского «за прямоту и откровенность».