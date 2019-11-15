Аддис-Абеба, , 16:47 — REGNUM Совет Безопасности продлил мандат Временных сил Организации Объединенных Наций в Абьее — оспариваемом между Суданом и Южным Суданом приграничном регионе — (ЮНИСФА) до 15 мая 2020 года, отметив «ощутимый прогресс» в разрешении пограничных вопросов. Контингент ООН в Абьее представлен эфиопскими военнослужащими-миротворцами и эфиопской военной техникой. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Совет также потребовал, чтобы правительства Судана и Южного Судана оказали всестороннюю поддержку ЮНИСФА в развертывании его персонала, выразив разочарование по поводу продолжающихся попыток подорвать деятельность миссии со стороны обеих стран.

Тем не менее, Совбез сохранил нынешнее ограничение по количеству войск в 3550 человек, решив отложить ввод дополнительных 295 военнослужащих, находящихся в настоящее время в регионе, на весь срок продления мандата. Совет также сохранил утвержденный потолок контингента полиции в 640 человек. Кроме того, Совбез ООН, выразив обеспокоенность по поводу задержек с обеспечением полного развертывания отрядов полиции, отметил, что правительство Судана не выдает своевременно визы миротворцам.

Совет также постановил продлить до 15 мая 2020 года изменение мандата ЮНИСФА, которое обеспечивает поддержку реализации Совместного механизма проверки и наблюдения за границами, отметив, что «это будет последним продлением, если стороны не продемонстрируют ощутимый прогресс на границе, предоставив свободу передвижения для патрулей и осуществив вывод войск с приграничной территории».