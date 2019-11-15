Санкт-Петербург, 15 ноября 2019, 16:11 — REGNUM Нужно срочно активизировать укрепление обороны России, так как США могут расторгнуть договор СНВ-3, заявил 15 ноября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе в «Военмехе» (Санкт-Петербург).
Напомним, договор РСМД был расторгнут по инициативе Вашингтона. Руководство Соединённых Штатов и по поводу СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) не раз давали понять, что не хотят продлевать его.
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