Брест, Белоруссия, , 16:09 — REGNUM Центризбирком Белоруссии не сообщает о серьёзных нарушениях при досрочном голосовании во время парламентской кампании. Зато наблюдатель от гражданской кампании «Право выбора» Юрий Ващинчук снял видео попытки вброса бюллетеней на избирательном участке № 37 в Бресте.

Публикация видео стала поводом для большого скандала, который осветили десятки белорусских изданий и сотни блогов. Личность пытавшейся вбросить бюллетени быстро установили отнюдь не правоохранители. Ею оказалась работница госучреждения «Детский сад — начальная школа № 1» Анастасия Куличкова.

Ващинчук утверждает, что заснял на видео пачку бумаг в руках Куличковой. По его словам, он наблюдал похожие ситуации, однако зафиксировать на телефон удалось только этот случай.

Вброс бюллетеней — это сразу несколько статей Уголовного Кодекса. Однако ни комиссия на избирательном участке, ни МВД, ни прокурорские работники не инициировали расследование инцидента.

Более того: во время предполагаемой попытки фальсификации голосования председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Мосина скомандовала Куличковой выйти с территории участка, и она ушла с бюллетенем (или даже сразу с несколькими бюллетенями). Никто не пытался её задерживать.

Куличкова в комментарии одному из провинциальных сайтов заявила: «Я пришла проголосовать досрочно. Это мое право. И совсем не ожидала, что кто-то будет разговаривать со мной таким тоном. У меня был в руках втрое сложенный бюллетень. Это не запрещено. И я не должна ничего объяснять. Я до сих пор не могу прийти в себя. Я действительно испугалась, потому и ушла. Неприятно очень, что меня обвиняют в том, чего я не делала».

«Правозащитники за свободные выборы» опубликовали ряд материалов о фальсификациях и других нарушениях избирательного законодательства во время избирательной кампании. Следком Белоруссии и другие госорганы воздерживаются от комментариев.