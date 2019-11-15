Аддис-Абеба, , 16:32 — REGNUM Семь политических партий, действующих в регионах Оромия и Амхара, договорились о начале совместной работы по прекращению межэтнических конфликтов в обоих регионах. Партии согласились содействовать единству народов оромо и амхара, внося свой вклад в усилия, предпринимаемые властями для прекращения конфликтов, происходящих в региональных штатах и в некоторых университетах на этнической почве. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

По сообщению канцелярии премьер-министра Эфиопии, договорившимися сторонами стали Демократическая партия Оромо, Демократическая партия Амхара, Фронт освобождения Оромо, Национальное движение Амхара, Конгресс Оромо-федералистов, Национальная партия Оромо и Амхара Фронт социального видения.

Партии также договорились воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут подорвать связи между народами двух региональных государств, и содействовать достижению национального мира и безопасности.

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед созвал экстренную встречу с лидерами политических партий двух штатом после ряда смертельных инцидентов в студенческих городках обоих регионов. Встреча была организована после событий, которые все чаще приводили к гибели людей и уничтожению имущества.

Премьер-министр подчеркнул важность активного участия партий и их сторонников в политической жизни, но при этом не причиняя вреда другим гражданам. Он также призвал лидеров партий сыграть свою ключевую роль в стабилизации и установлении мира в своих регионах.