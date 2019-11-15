Рига, , 16:00 — REGNUM Содействовать усилиям Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) пообещал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Об этом он заявил 14 ноября во время встречи с узбекистанским послом Кадамбай Султановым, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Глава внешнеполитического ведомства Латвии заявил о готовности содействовать Узбекистану во время переговорного процесса по соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничеству между республикой и Евросоюзом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и генеральный директор Еврокомиссии по международному сотрудничеству и развитию Коен Доенс подписали соглашение о финансировании проектов технического содействия при вступлении республики в ВТО.

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