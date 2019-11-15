Аддис-Абеба, , 16:45 — REGNUM Министры водных ресурсов Эфиопии, Судана и Египта встретились на переговорах в Аддис-Абебе, чтобы обсудить вопросы, касающиеся дальнейшей судьбы плотины «Возрождение» Эфиопии. Неделю назад три страны достигли консенсуса в отношении продолжения трехсторонних технических дискуссий и проведения данной встречи по вопросу плотины после консультаций, организованных США в Вашингтоне. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Эфиопия, Египет и Судан договорились о проведении четырех технических правительственных совещаний на уровне министров водных ресурсов при участии Всемирного банка и Соединенных Штатов в качестве наблюдателей. Эфиопский министр также согласился работать над завершением соглашения к 15 января 2020 года и подтвердил, что примет участие еще в двух встречах в Вашингтоне 9 декабря и 13 января 2020 года, чтобы оценить достигнутый прогресс.

Ранее на этой неделе министр воды, ирригации и энергетики Эфиопии Селеши Бекеле объявил о завершении строительства седельной части плотины гидроэнергетического проекта. Министр отметил, что завершение строительства центральной части плотины высотой 50 м и длиной 5,2 км с бетонной облицовкой является важной вехой для проекта.

Министр сообщил в Твиттере, что реализация проекта ГЭС в настоящее время завершена на 68%. Эфиопия предусматривает завершение реализации проекта к 2023 году. По окончании работ ГЭС станет самой большой плотиной в Африке.