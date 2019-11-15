Минск, , 15:55 — REGNUM Белорусская милиция получила заявление о фальсификации голосования во время стартовавшего 12 ноября досрочного голосования на избирательном участке №571 в Минске. Документ подал оппозиционер Юрий Губаревич, МВД не комментирует инцидент.

«12 ноября в 20.30 мне стало известно о фальсификации протокола избирательной комиссии участка № 571 на Гамарника, 10, по итогам первого дня досрочного голосования. В протоколе фигурирует цифра 109 проголосовавших, в то время как реально проголосовало 11 человек. Данную информацию может подтвердить Владимир Шило, который является наблюдателем на этом участке», — сказано в заявлении Губаревича.

В комментарии порталу tut. by Губаревич сообщил: «Комиссии начинают накручивать явку. Понимаете, комиссия на этом 571-м участке даже поленилась за ночь вкинуть бюллетени в урну: утром я пришел, урна прозрачная и в ней лежат грустные 10−11 бюллетеней, а в протоколе — 109 проголосовавших. Вызвал сотрудников милиции».

В своём заявлении Губаревич попросил провести проверку и возбудить уголовное дело по статьям 192 и 427 УК Белоруссии. Этими статьями предусмотрена ответственность за фальсификацию выборов и служебный подлог, так как, по словам Губаревича, был сфальсифицирован протокол участковой избирательной комиссии по итогам первого дня досрочного голосования.

В комментарии информагентству БелаПАН он сказал: «Не в первый раз такое на выборах происходит, когда с первого дня досрочного голосования комиссии начинают накручивать явку. Сотрудники милиции принимают заявления, но не хотят возбуждать уголовные дела».

Провинциальные издания сообщают о принуждении к голосованию студентов и работников крупных госпредприятий. Телеграм-каналы тиражируют сообщения «от подписчиков по загонам на досрочное голосование».

Основным днём голосования станет 17 ноября — тогда граждане смогут отдать голос за прошедших регистрацию кандидатов в депутаты нижней палаты Национального собрания (Палату представителей). Формирование верхней палаты (Совета Республики) почти завершено: Александру Лукашенко осталось назначить восемь «депутатов» этого органа.