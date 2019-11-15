Бейрут, , 15:56 — REGNUM Бывший министр финансов Ливана Мухаммед Сафади согласился собрать и возглавить правительство страны. Данное заявление сделал 15 ноября и.о. ливанского министра иностранных дел Джебран Басиль, передает телеканал Al Hadas.

Журналисты канала отмечают, что пока нет официального заявления, сделанного Сафади.

Также сообщается, что в Ливане есть недовольные с таким назначением. Группа протестующих отправилась к дому Сафади. Они заявляют, что поскольку бывший министр входил в состав прежнего правительства, обвиненного в коррупции, то его назначение на должность главы нового правительства недопустимо.

Как передавало ИА REGNUM, с октября в Ливане проходят массовые акции протеста недовольных кризисом и работой республиканских властей. В результате этого правительство страны ушло отставку.

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