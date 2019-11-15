Киев, , 15:51 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Генпрокуратуру Украины (ГПУ), сообщило 15 ноября информационное агентство «Украинские новости».

«Он не пришёл сегодня. Но его ждут 19 ноября», — рассказал журналистам источник в ведомстве.

Порошенко должны были допросить как свидетеля по делу о массовом уничтожении боевиков ВСУ под Иловайском, которое произошло в августе 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что в ведомстве есть дела с участием Порошенко, в которых он выступает не в качестве свидетеля.

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