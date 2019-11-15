Киев, , 15:47 — REGNUM Законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта приняла в первом чтении Верховная рада Украины. За документ проголосовали 15 ноября 293 депутата при 226 минимально необходимых голосах.

Законопроект предусматривает отмену госмонополии с 1 января 2020 года. Инициатива принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Отмена госмонополии должна сократить теневую долю рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

Предполагается, что субъекты хозяйствования любой формы собственности смогут производить спирт после получения соответствующей лицензии.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский предложил отменить на Украине госмонополию на производство спирта