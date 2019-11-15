Мехико, , 16:22 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес поблагодарил избранного президента Аргентины Альберто Фернандеса за готовность предоставить политическое убежище с 10 декабря, но заявил, что пока останется в Мексике. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Я не теряю надежды на возвращение. Если я полечу в Боливию через Аргентину, так будет ещё лучше. Подождём, пока пройдёт время, чтобы вернуться в Аргентину или Боливию для продолжения борьбы», — обозначил Моралес в интервью радиостанции El Destape.

Ранее Фернандес заявил, что для него будет честью принять Моралеса в Аргентине в день вступления в должность — 10 декабря.