Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия и министр культуры России Владимир Мединский подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами на 2020−2022 годы. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба министерства культуры Абхазии.

Также стороны подписали план сотрудничества ведомства на 2020 год. Министры отметили, что соглашение станет определяющим документом в дальнейшем развитии культурных связей между двумя странами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, делегация Абхазии находится на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

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