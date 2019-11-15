Москва, 15 ноября 2019, 15:33 — REGNUM Предыдущие угрозы администрации США, связанные с покупкой Египтом российских зенитных ракетных комплексов С-400, были проигнорированы. Видимо будут проигнорированы и угрозы санкциями из-за покупки у России Су-35, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя информацию о возможных санкциях США против Египта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Wall Street Journal сообщил о письме госсекретаря США Майка Помпео властям Египта, в котором тот предупредил о возможном введении санкций против Египта в случае приобретения российских истребителей Су-35 на сумму $2 мдрд.
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