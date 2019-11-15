Киев, , 15:32 — REGNUM Генштаб Украины изучает возможность разведения сил и средств на новых участках в Донбассе, однако решения на этот счёт будут приниматься после саммита «нормандской четвёрки». Такое заявление в интервью BBC News Украина сделал глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Слуга народа» Александр Завитневич.

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«Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта. Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участках не ставили», — уточнил парламентарий. — Приказ чёткий — три населённых пункта и далее ждём встречи нашего президента в «нормандском формате».

Завитневич добавил, что решения о разведении на новых участках будут приниматься уже по результатам этой встречи.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве констатируют позитивную динамику по ряду направлений подготовки нового саммита лидеров «нормандской четвёрки».

Напомним, ранее специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила окончание процесса разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе.

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