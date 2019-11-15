Брюссель, , 15:35 — REGNUM Вопрос свободы СМИ на Украине имеет для Евросоюза первостепенное значение. Брюссель следит за ситуацией, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич 15 ноября на пресс-конференции в Брюсселе.

Евросоюз придает первостепенное значение вопросам о свободе выражения и независимости СМИ на Украине. Представители ассоциации стран продолжают следить за развитием событий вокруг ряда СМИ, сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти лишили лицензии на эфирное вещание телеканал «112 Украина», что привело к сокращению его аудитории на 40%. Также под угрозой лишения лицензии оказался телеканал NewsOne.

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