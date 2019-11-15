Пули-Хумри, Афганистан, , 16:35 — REGNUM 14 ноября официальные представители 217 корпуса Национальной армии Афганистана, что на территории афганской провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 19 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще десять получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Маркази и Данди-Гор провинции Баглан.

По словам официальных представителей 217 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также правительственные войска захватили одно транспортное средство, принадлежащее группировке.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.