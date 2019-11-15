Сантьяго-де-Куба , Куба, , 16:10 — REGNUM Последним пунктом назначения в официальном визите на Кубу короля Испании Фелипе VI и его супруги Летисии стал город Сантьяго на юго-востоке острова. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

За три часа пребывания в городе королевская чета посетила замок Сан-Педро-де-ла-Рока и исторический парк Сан-Хуан — исторические места, связанные с испано-американской войной 1898 года, закончившейся формальной независимостью Кубы.

Пара вылетела из международного аэропорта имени Антонио Масео. Гостей проводила заместитель председателя Государственного совета Кубы Беатрис Джонсон.