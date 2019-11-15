Джелалабад, Афганистан, , 16:15 — REGNUM 14 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на востоке страны заявил, что на территории афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 14 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких уездов провинции Нангархар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на востоке страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также обнаружено и обезврежено семь самодельных мин, установленных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.