Тбилиси, , 15:24 — REGNUM 15 ноября Ленингорский районный суд вынес решение о заключении под стражу на время предварительного расследования (на два месяца) гражданина Грузии, нарушившего госграницу Южной Осетии Важи Гаприндашвили. Об этом сообщает югоосетинское ИА «Рес» со ссылкой на КГБ республики.

Граница

Ранее сообщалось, что пограничная служба Южной Осетии задержала за нарушение госграницы четырех граждан Грузии. 13 ноября трое из них были привлечены Ленингорским районным судом к административной ответственности в виде денежного штрафа с последующим выдворением за пределы республики.

В отношении Гаприндашвили было возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы), так как было установлено, что этот нарушитель умышленно пересек линию государственной границы Южной Осетии.

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