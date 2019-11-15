Кабул, , 16:27 — REGNUM 14 ноября группа афганских религиозных деятелей заявила, что невозможно установить мир в Афганистане, пока Соединённые Штаты Америки не выведут свои войска.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», афганские религиозные деятели сделали это заявление в ходе своего собрания в Кабуле.

Религиозные деятели считают, что продолжающееся присутствие войск США в Афганистане лишь сильнее дестабилизирует ситуацию в стране и ведет к ухудшению ситуации с безопасностью, поэтому вывод войск США является главным шагом на пути к установлению прочного мира в стране.

Религиозные деятели считают, что стране как никогда нужен мир, и необходимо сделать все возможное, чтобы положить конец войне. В этой связи они считают, что религиозные деятели должны играть активную роль в мирном процессе в стране и способствовать объединению всех людей во имя этой великой цели.