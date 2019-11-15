* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:23 — REGNUM 14 ноября ряд источников сообщил, что обмен трех высокопоставленных лидеров сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на двух профессоров Американского университета в Афганистане, похищенных ранее группировкой, был отменен, и освобожденные лидеры группировки вернулись в тюрьму.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», освобожденных лидеров сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Анаса Хаккани, Хафиза Рашида и Мали Хана планировалось передать правительству Катара, которое должно было обеспечить их прибытие в политический офис движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, однако эти планы не были реализованы в силу неназванных причин.

В числе основных причин приостановки обмена пленными называются взаимное недоверие сторон и недавний теракт в Кабуле. Помимо этого, отмечается, что профессора Американского университета в Афганистане также еще не были переданы представителям США в Афганистане.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что правительство освободило трех лидеров сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках обмена пленными с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это решение правительства вызвало неоднозначную реакцию со стороны афганского общества.