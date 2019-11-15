Бишкек, , 15:18 — REGNUM В 2019 году правоохранительные органы Киргизии возбудили уголовные дела по 36 фактам незаконной выдачи киргизстанских паспортов. Об этом в парламенте заявил замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов, передает «24.kg».

Высокопоставленный милицейский чиновник отметил, что ежегодно силовики выявляют от 20 до 30 фальшивых киргизских паспортов, а поддельные киргизские водительские удостоверения активно изготавливают и продают в России.

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Также стало известно о том, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити пользовался поддельными внутриреспубликанским паспортом и загранпаспортом гражданина Киргизии, выданным на имя Эркина Самятова.

Фальшивые документы предприниматель получил в одном из южных регионов республики — их ему незаконно выдал ведущий специалист отдела паспортизации и регистрации населения Сузакского района Джалал-Абадской области.

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