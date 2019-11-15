Таллин, 15 ноября 2019, 15:14 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не согласилась с заявлением президента Франции Эммануэлем Макроном о НАТО, заявив, что Атлантический альянс является «лучшей системой, которая у нас есть», сообщает Le Figaro.
«Я не могу разделить это мнение», — отреагировала Керсти Кальюлайд в связи с недавним заявлением президента Франции, которое вызвало много критики.
«Это лучшая система, которая у нас есть. Это единственное, что защищает нас всех прямо сейчас. Европейцы должны взять на себя больше ответственности за безопасность Европы, и это то, что мы пытаемся сделать в НАТО и в ЕС», — отметила президент Эстонии.
По её словам, политика Эстонии заключается в том, чтобы способствовать общей безопасности, в частности, в Афганистане или Ираке.
Напомним, будучи членом НАТО и ЕС, Эстония с населением 1,3 млн человек также направила 50 солдат в ЦАР в 2014 году в рамках европейской военной миссии.
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