Таллин, , 15:14 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не согласилась с заявлением президента Франции Эммануэлем Макроном о НАТО, заявив, что Атлантический альянс является «лучшей системой, которая у нас есть», сообщает Le Figaro.

«Я не могу разделить это мнение», — отреагировала Керсти Кальюлайд в связи с недавним заявлением президента Франции, которое вызвало много критики.

«Это лучшая система, которая у нас есть. Это единственное, что защищает нас всех прямо сейчас. Европейцы должны взять на себя больше ответственности за безопасность Европы, и это то, что мы пытаемся сделать в НАТО и в ЕС», — отметила президент Эстонии.

По её словам, политика Эстонии заключается в том, чтобы способствовать общей безопасности, в частности, в Афганистане или Ираке.

Напомним, будучи членом НАТО и ЕС, Эстония с населением 1,3 млн человек также направила 50 солдат в ЦАР в 2014 году в рамках европейской военной миссии.

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