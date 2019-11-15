Киев, , 15:20 — REGNUM Страна, которая находится в эпицентре такой мощной информационной войны, должна заниматься вопросом медиа-грамотности населения, начиная со школы, заявил на конференции в Киеве сегодня, 15 ноября, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Министр подчеркнул, что у него есть идея, пока не согласованная министерством образования.

«В принципе я считаю, что медиа-грамотность должна быть частью теста, который является финальным в школе… должно быть понимание человеком, как оставаться защищенным в информационном пространстве», — заявил Бородянский.

Министр заявил, что пока это только идея — «не более и не менее того», и дал понять, что в министерстве осознают, насколько осторожно нужно использовать такие инструменты.

Также сегодня стало известно, что министерство рассматривает возможность введения должности омбудсмена, который будет противодействовать дезинформации. По предварительной информации, к функциям этого омбудсмена предлагается отнести мониторинг информационного пространства, проверку информации на предмет наличия признаков дезинформации, рассмотрение жалоб относительно дезинформации и обращение в суд с целью защиты интересов общества.