Назрань, Ингушетия, , 15:08 — REGNUM Новый руководитель Назрановского района избран в Ингушетии. Им стал Муса Муталиев, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Соперником Муталиева на выборах, которые состоялись 14 ноября в ходе заседания районного совета, был Мажит Арсельгов. Однако большинство депутатов районного совета — 14 человек — проголосовали за кандидатуру Мусы Муталиева.

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Напомним, Муса Муталиев ранее уже работал в должности главы Назрановского района Ингушетии. Он был назначен на этот пост в ноябре 2028 года. Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года он написал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты районного совета поддержали просьбу главы муниципалитета. О причинах отставки не сообщалось.