Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Россиянам в Тбилиси порекомендовалисоблюдать осторожность и не находиться вблизи мест массового скопления людей, так как в городе запланированы антиправительственные митинги и демонстрации. Соответствующие рекомендации дала секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии 15 ноября в твиттере.

Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии сообщила, что 17 ноября с 15:00 (16:00 мск) в центре Тбилиси (проспект Шота Руставели и площадь Республики) намечено несколько антиправительственных митингов и демонстраций. Также было отмечено, что в городе будут повышены меры безопасности и ограничено движение транспорта.

Напомним, парламент Грузии 14 ноября провалил поправки в конституцию, согласно которым должен был осуществиться переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители неправительственных организаций, оппозиционеры и простые граждане Грузии начали акции протеста в центре столицы перед зданием парламента. Оппозиция потребовала, чтобы были назначены внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе и переходного правительства.

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После того, как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой. Интересы России в Грузии, а также Грузии в России представляет Швейцария. 5 марта 2009 года при содействии посольства Швейцарии в России была открыта Секция интересов Грузии. Одновременно в посольстве Швейцарии в Грузии была открыта Секция интересов РФ.

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