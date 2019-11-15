Москва, , 15:10 — REGNUM Законопроект, направленный на исключение жилой недвижимости из понятия «средство размещения» для туристов, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Речь идёт об уточнении правил предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристскойиндустрии. Так, сегодня закон «Об основах туристской деятельности» вводит обязательную классификацию для гостиниц, а также других объектов туристской индустрии, например, для пляжей или горнолыжных трасс.

Закон также устанавливает понятия «средство размещения», которое относится как к объектам жилого, так и нежилого строительства.Как отмечают авторы инициативы, такое определение позволяет законно вести бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, что противоречит действующему жилищному законодательству. В связи с этим, депутаты предлагают уточнить в законе, что под «средством размещения» может иметься в виду только нежилой фонд.

При этом, отмечают авторы инициативы, квартиры в многоквартирных домах относятся к жилым помещениям, поэтому, согласно Жилищному кодексу, они не смогут подпасть под понятие «средства размещения».

Вместе с тем глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете использования жилых помещений для оказания гостиничных услуг. При этом аренда квартир не запрещается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме заявили, что суточную аренду квартир никто не запрещал