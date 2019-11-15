Амстердам, , 14:59 — REGNUM

Маниакальное упорство Нидерландов в попытках найти виновных в уничтожении малайзийского авиалайнера над Украиной именно в России напоминает известный анекдот о пьянице, который ищет ключи не там, где потерял, а там, где светлее, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 ноября, комментируя сообщения о новых выводах «следственной группы».

Как сообщалось ранее, представители группы заявили об обнаружении связанных с катастрофой записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В связи с маниакальным упорством Нидерландов в попытках найти виновных в уничтожении малайзийского авиалайнера над Украиной именно в России вспоминается старый добрый анекдот о пьянице, который ищет ключи не там, где их потерял, а под фонарём, потому что «здесь светлее».

Кто в случае с МН17 направил этот «фонарь» на Россию? Киев? Нет, конечно: Амстердам не стал бы прислушиваться к сомнительным людям, которых и политиками-то назвать трудно. Не опасаясь быть обвинённым в антиамериканизме, поскольку говорю очевидное, вынужден констатировать, что этот «фонарь» светит из Вашингтона.

Пора уже, однако, нашим нидерландским «партнёрам» протрезветь и начать искать истинных виновных. Они в той тени, которую создал и упорно удерживает тот же самый американский «фонарь», — отметил Михаил Демурин.