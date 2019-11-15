Брюссель, , 14:59 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) спокойно восприняла заявление президента России Владимира Путина о риске прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявила представитель ЕК Мина Андреева на пресс-конференции в Брюсселе.

«С нашей стороны мы спокойны и продолжаем работу в рамках трехсторонних переговоров над решением (по транзиту газа)», — сказала Андреева

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин в ходе саммита БРИКС в Бразилии заявил, что риск прекращения транзита газа через территорию Украины существует.

«Не все от нас зависит, — сказал российский лидер. — Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал».

Напомним, Украина, Россия и Евросоюз продолжают дискуссию о формате, в котором транзит российского газа через Украину будет продолжаться после 1 января 2020 года, когда истекает срок действия нынешнего.

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