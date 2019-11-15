Москва, , 14:59 — REGNUM «Система противоракетной обороны собственного производства не сможет защитить Евросоюз от российского ракетного удара», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал недавнее заявление ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA).

MBDA 13 ноября 2019 года сообщил о готовности приступить к созданию системы противоракетной обороны Европы. Система будет включать в себя функции раннего предупреждения и перехвата. В системе предупреждения будут применяться и космические элементы.

Старт проекту европейской ПРО 12 ноября 2019 года своим решением дал Совет Европейского Союза. В проект входят пять европейских стран. Он будет осуществляться при поддержке Европейского оборонного фонда. Система ПРО должна быть введена в строй к 2030 году.

Европейская ПРО должна быть способна перехватывать баллистические ракеты, сверхзвуковые и гиперзвуковые крылатые ракеты, гиперзвуковые планирующие блоки, а также обычные цели, такие как истребители последнего поколения. В эту ПРО будут интегрированы существующие и перспективные наземные и морские системы вооружений.

По мнению Владимира Васильева, идя к созданию собственной системы противоракетной обороны, Европа только повысит напряжённость на континенте, дополнительной безопасности это не обеспечит.

«Брюсселю лучше дружить с Москвой. Россия ушла далеко вперёд от стран НАТО в разработке самых передовых стратегических наступательных вооружений. Никакая перспективная система ПРО не сможет в ближайшие десятилетия эффективно защитить от стоящих на вооружении и перспективных российских ракетных систем. Всё это пустая трата денег европейских налогоплательщиков в интересах военно-промышленного комплекса», — считает эксперт.