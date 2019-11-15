Тегеран, , 16:17 — REGNUM 14 ноября Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран всегда находился на передовых позициях в борьбе с сионистским режимом и за освобождение угнетенного палестинского народа. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам Хасана Рухани, «враги неоднократно старались маргинализировать палестинский вопрос и убрать его с повестки дня, однако благодаря общественному мнению и исламским священнослужителям этого сделать не удалось». Он отметил, что Иран наряду с некоторыми другими мусульманскими странами всегда последовательно защищал права палестинцев, а также их государство «от посягательств сионистского режима».

Президент обратился к молодому поколению и призвал его не забывать тот факт, что США и Израиль были источниками всех войн на Ближнем Востоке. По мнению иранского политика, Вашингтон никогда не был и не будет другом для мусульманских стран.