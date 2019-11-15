Киев, , 14:58 — REGNUM Представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук сложила полномочия из-за конфликта с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком, сообщил 15 ноября телеканал 112.ua.

«Я решила сложить полномочия представителя кабинета министров в парламенте, так как мы не нашли общего языка с премьер-министром, мы не сработались», — рассказал она журналистам.

По словам депутата от фракции «Слуга народа» Максима Бужанского, Верещук обладает огромным авторитетом во фракции.

Парламентарий также напомнил о том, что члена партии «Европейская солидарность» Наталью Бойко назначили советником Гончарука, чтобы провести в парламент скандального украинского пропагандиста Владимира Вятровича.

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«Избавились от нашей Верещук. Взяли к себе порошенковскую Бойко», — написал Бужанский в своём telegram-канале.

«Рада за Ирину. Ей точно не место в этом соросятнике и порохоботнике», — прокомментировала ситуацию бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Отметим, Ирина Верещук воздержалась во время скандального голосования за открытия рынка земли на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов Верховной рады. Они уверены, что это произошло после отказа поддерживать закон об открытии рынка земли.

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