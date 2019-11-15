Тегеран, , 16:24 — REGNUM 14 ноября командующий сухопутными войсками ВС Ирана бригадный генерал Абдолрахим Мусави заявил, что настало время изгнать враждебные иностранные державы из региона, так как их присутствие сеет всеобщий хаос и раздор. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Безопасность в Ормузском проливе и регионе Персидского залива может быть обеспечена только сотрудничеством региональных государств», — отметил генерал.

По мнению Абдолрахима Мусави, Ближний Восток нуждается во всеобщей системе безопасности, а не в локальных коалициях по интересам. Бригадный генерал обвинил Запад в том, что он препятствует созданию единого фронта борьбы с внутренними угрозами Ближнего Востока и старается раздробить исламский мир.

По словам командующего сухопутными войсками Ирана, Исламская республика достигла независимости в области разработки вооружения и техники.

«Иран выйдет победителем из любого будущего конфликта», — заявил Аболрахим Мусави.