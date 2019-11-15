Ташкент, , 14:53 — REGNUM Новую долгосрочную стратегию по повышению энергетической безопасности одобрили представители стран — участниц программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), сообщили 15 ноября в пресс-службе Азиатского банка развития (АБР).

Заместитель президента Азиатского банка развития Шисин Чен отметил, что реализация стратегии позволит повысить надежность, доступность и экологичность электроснабжения в регионе.

Отмечается, что для решения поставленных задач странам региона потребуется инвестировать в этот сектор $400 млрд к 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 14−15 ноября в Ташкенте проходит 18-я министерская конференция программы ЦАРЭС. Представители стран — участниц организации приняли на мероприятии новую транспортную стратегию до 2030 года.

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