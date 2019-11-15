Ростов-на-Дону, 15 ноября 2019, 14:51 — REGNUM Правительство Ростовской области в Совете Федерации РФ представит бывший гендиректор ОАО «Каменскволокно», депутат донского парламента Владимир Лакунин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 15 ноября.
Соответствующий указ губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал 14 ноября. Ранее Лакунин в течение 20 лет возглавлял «Каменскволокно».
ИА REGNUM ранее сообщало, что Евгений Бушмин, занимавший пост сенатора от Ростовской области, ушёл из жизни 6 октября 2019 года после продолжительной болезни.
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