Тегеран, , 16:14 — REGNUM 14 ноября Заместитель генерального секретаря ливанской шиитской вооружённой организации Хезболла Наим Касем высоко оценил роль Ирана в борьбе с доминированием США и западных сил в регионе, назвав Исламскую республику «лидером Оси сопротивления». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, все страны, борющиеся с доминированием Запада, преследуют одни и те же цели и находятся под мудрым руководством Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он призвал силы сопротивления всего мира объединяться, назвав данную меру единственным эффективным способом противостояния врагу.

Комментируя проведение Конференции исламского единства в Тегеране 14−16 ноября, Наим Касем поблагодарил иранское руководство за стремление сплотить мусульман всего мира перед лицом общего врага.