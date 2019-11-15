Москва, , 14:42 — REGNUM Полномочия заместителя министра транспорта РФ и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта теперь будут выполнять разные люди. Согласно постановлению председателя правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Федеральное агентство морского и речного транспорта возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, ранее должность заместителя министра транспорта РФ — руководителя Росморречфлота занимал Юрий Цветков. Теперь он останется замглавы Минтранса РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Росморречфлоте.