Джакарта, , 14:36 — REGNUM Европейский союз (ЕС) запускает программу на сумму 24 млн евро, чтобы поддержать усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по искоренению трансграничного загрязнения дымом, сообщает Antara.

Издание отмечает, что эта новая инициатива поддерживает цели стратегии управления торфяниками стран АСЕАН посредством коллективных действий и расширения сотрудничества, которое направлено на снижение негативных последствий изменения климата, управление риском лесных пожаров и сокращение трансграничного дыма.

Программа также способствует поддержанию местного населения и улучшению глобального управления окружающей средой.

Посол ЕС в АСЕАН Игорь Дрисманс надеется, что регион АСЕАН станет более устойчивым в управлении торфяниками благодаря этой новой программе.

Кроме того, он подчеркнул, что программа внесла вклад в приверженность ЕС решению глобальных экологических проблем.

Напомним, в регионе АСЕАН в 2019 году сгорело в общей сложности 857 тыс. га земли, что на 200 га большем чем в 2018 году.