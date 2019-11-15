Москва, , 14:34 — REGNUM Украинская внешняя политика уже давно ориентирована в большей степени на производство пиар-эффектов, причем преимущественно для внутреннего рынка, чем на достижение каких-то реальных результатов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя принятие в ООН украинской резолюции по Крыму.

«Резолюции ассамблеи ООН, в отличие от резолюций Совбеза, никакой реальной юридической силой не обладают и не обязательны для исполнения.

Ни в статусе Крыма, ни в деле защиты прав населения Крыма она ничего не изменит, но, собственно, последние украинскую сторону и не волнуют.

В противном случае украинцы не пытались бы душить жителей полуострова блокированием подачи воды, электроэнергии и транспортной блокадой.

Да и, собственно, даже оспаривая принадлежность этой территории, украинские власти не смогут оспорить того, что подавляющее большинство жителей Крыма предпочло получить российское гражданство и автоматически лишилось украинского, поскольку украинское законодательство двойного гражданства не предусматривает», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюция Генассамблеи ООН «Положение в области прав человека в Республике Крым и городе Севастополе, Украина», предложенная Киевом, мешает визитам международных наблюдателей в Крым. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

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