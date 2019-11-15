Брюссель, , 14:36 — REGNUM Рассмотрение дел бывших членов правительства Каталонии Антони Комина и Льюиса Пуча было отложено судом Бельгии на 16 декабря. Об этом 15 ноября сообщает агентство Europa Press.

Оба бывших чиновника возглавляли департаменты женералитета Каталонии, когда главой автономии был Карлес Пучдемон. Во время проведения референдума, признанного Мадридом незаконным, о независимости Каталонии, Комин и Пуч покинули Испанию.

Как сообщают журналисты агентства, судебное заседание в Бельгии перенесено для того, чтобы объединить дела бывших членов правительства и Пучдемона.

Как передавало ИА REGNUM, бывший глава Каталонии находится под подпиской о невыезде. Его дело суд Бельгии ранее также перенес на 16 декабря.

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