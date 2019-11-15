Киев, , 14:23 — REGNUM Украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза прокомментировал информацию о том, что из фракции «Слуга народа» исключили двух народных депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова.

«Имеет ли на это моральное право фракция? Безусловно», — подчеркнул Береза в своем комментарии сегодня, 15 ноября.

Вместе с тем, политик дал понять, что ранее депутаты «Слуги народа» попадались на более серьезных провинностях, однако при этом из фракции никого не выгоняли.

«Фракция не исключила двух кнопкодавов (депутат, который голосует за другого — ред.), хотя клялись перед выборами, что за кнопкодавство будут лишать мандата. Фракция не исключила из своего состава Евгения Шевченко, который пошел в эфир российского Первого канала… Фракция не исключила из своего состава Богдана Яременко, который заказывал проституток во время заседания Верховной рады, а потом публично врал», — перечислял он.

Береза делает вывод, что депутаты «Слуги народа» могут творить что угодно, в том числе публично, если они «давят кнопку» синхронно с фракцией и держат рот закрытым.

«Тогда все хорошо, ты свой и тебя не выгонят. Ну, здравствуй, новая эпоха…», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня фракция «Слуги народа» исключила из своего состава депутатовАнну Скороходи Антона Полякова. Официальная формулировка гласит, что депутатов исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов. В свою очередь, Скороход обвинила власть в задержании своего мужа из-за ее голосования вопреки позиции фракции, в частности, по вопросу земли. Теперь в «Слуге народа» останется 250 человек.