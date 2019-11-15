Нур-Султан, 15 ноября 2019, 14:18 — REGNUM Президент Азиатского банка развития (АБР) Тахекино Накао высоко оценил послание президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева жителям республики, сообщили 15 ноября в пресс-службе казахстанского лидера.
Переговоры прошли 15 ноября в Нур-Султане. Глава государства поблагодарил АБР за сотрудничество. Накао, в свою очередь, оценил отдельные пункты послания президента, акцентировав внимание на социальной составляющей.
Глава АБР считает, что цели и задачи послания главы Казахстана совпадают с приоритетами самого банка.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия расширенного офиса Азиатского банка развития. Представители правительства Казахстана выразили благодарность банку за поддержку в проведении экономических реформ.
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