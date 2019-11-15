Бишкек, , 14:18 — REGNUM Посольство Киргизии в Китае рекомендует киргизстанцам временно воздержаться от визитов в Гонконг из-за массовых беспорядков в городе Сянган. Об этом сообщает сегодня, 15 ноября, пресс-служба министерства иностранных дел республики.

Также дипломаты призвали находящихся в Сянгане граждан Киргизии соблюдать максимально возможные меры безопасности и не покидать места проживания, не посещать места массового скопления людей и не участвовать в обсуждении ситуации в Гонконге в сети Интернет.

Внешнеполитическое ведомство напомнило киргизстанцам, что они могут покинуть Сянган, воспользовавшись услугами авиакомпании «ЭйрАстана», самолеты которой трижды в неделю осуществляют рейсы в Алма-Ату.