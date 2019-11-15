Анкара, , 14:34 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Турецкой Республики Мехмет Эрсой, прибыв вместе с Командующим внутренними войсками генералом армии Арифом Четином в Битлис на вертолете, посетил местное командование внутренних войск, после чего дал интервью в здании администрации губернатора провинции. Он заявил: «Летом, в ходе операций «Мор-1», «Мор-2» и «Мор-3» мы добились впечатляющих успехов в борьбе с террористами. Мы ослабили их так, как еще не бывало на протяжении всей нашей истории».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мехмет Эрсой отметил: «После этого мы начали проведение новых операций «Мор-4» и «Мор-5», а совсем недавно — «Мор-6». Наши героические сотрудники структур безопасности, внутренних войск и специальных подразделений заглядывают в горах под каждый камень и не пропускают ни одной пещеры. Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом до тех пор, пока не останется никого, кто осмелился бы покуситься на спокойствие наших граждан, единство и целостность нашей страны».

Замминистра добавил: «Наши успехи становятся возможными только с мощной поддержкой народом наших сил безопасности. Наша борьба продолжится до последнего террориста. Мы и посещаем с визитом наши регионы, чтобы обозначить наши позиции и взгляды по этому вопросу».