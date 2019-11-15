Бишкек, , 14:14 — REGNUM Казахстан намерен безвозмездно передать Киргизии 50 джейранов для восстановления их популяции на киргизской территории. Как сообщает госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, соответствующий протокол недавно подписали представители правительств двух стран.

Занесенных в Красную книгу Киргизии животных планируют выпустить в природную среду на северном берегу горного озера Иссык-Куль и на юго-западную пустынную часть Орто-Токойского водохранилища.

В ведомстве отмечают, что эти местности является наиболее подходящей для джейранов. Тем более, что в 30-х — 70-х годах прошлого столетия они уже обитали на данных территориях.

Напомним, что в 1930-х — 1940-х годах на территории Туркестанского региона обитало несколько сотен тысяч джейранов. В Киргизии они проживали на востоке Иссык-Кульской области и в Чуйской области. Однако в конце прошлого столетия их популяция значительно сократилась, а в 2000-х годах джейраны в Киргизии почти совсем исчезли.